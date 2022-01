Missione compiuta in trasferta. Un primo tempo in sofferenza, un inizio di ripresa strepitoso con l'uno-due firmato dagli attaccanti Diakite-Scotto che consente alla squadra sassarese di battere 2-0 l'Afragolese.

Ora i rossoblù allenati da Alfonso Greco sono a -2 dalla capolista, anche se con una partita in più. Domenica il big match proprio in casa del Giugliano può consentire alla squadra sassarese di portarsi in vetta alla serie D.

Primo tempo. Sono stati i padroni di casa a dirigere le danze. Già all'8' Salvato ha dovuto compiere una prodezza per deviare l'angolatissimo tiro di Van Ransbeeck. I rossoblù hanno faticato a costruire anche se poi intorno alla mezzora hanno avuto un'occasione su calcio d'angolo con incornata di Antonelli finita sull'esterno rete. Ma è stata l'Afragolese a creare più pericoli: ancora il portiere dei sassaresi in evidenza su conclusione di Longo al 35' e poi poco prima del riposo Caso Naturale supera un difensore e si presenta davanti a Salvato ma il suo tiro finisce sul palo.

La ripresa. Nell'intervallo il tecnico Greco trova i tasti giusti per spronare la squadra, perché al rientro è davvero un'altra Torres. Subito in gol con Diakite, lesto a ribadire in rete una respinta del portiere su conclusione del compagno di squadra Kujabi su fallo laterale lungo da destra di Lisai.

La formazione sassarese non si accontenta e al 54' Scotto riceve a sinistra, fa due passi verso il centro ed esplode uno spiovente di destro che supera Romano per il 2-0.

L'Afragolese prova a reagire, ma la Torres è attenta e controlla senza patemi, almeno fino all'80 quando i campani hanno due guizzi: prima la punizione a girare di Celiento che trova la grande risposta di Salvato, poi il pallonetto di Caso Naturale che finisce in rete ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

© Riproduzione riservata