Eccola la notizia attesa ormai da qualche giorno: sulla panchina rossoblù siederà ancora Alfonso Greco. La Torres ha ufficializzato la conferma dell'allenatore ostiense, classe 1969.

La motivazione: «Si è scelto di dare continuità al progetto tecnico, alla luce di obiettivi fissati e poi centrati: vittoria dei playoff di serie D e successivapromozione in terza serie Italiana, quindi salvezza in Serie C conquistata senza passare per la palude dei playout».

La conferma di Greco va anche nella direzione di migliorare i risultati in quella che sarà la seconda stagione tra i professionisti. Lo spiega la dirigenza sassarese in un passaggio del comunicato: «I risultati sono punti di partenza, non di arrivo».

Probabile che ora inizino ad arrivare le conferme dei giocatori: l'intenzione è quella di trattenere almeno 12-14 giocatori e potenziare la rosa con 6-7 elementi di qualità.

