La Torres si rinforza in attacco con un giocatore di categoria superiore: dopo gli allenamenti e le visite mediche che hanno dato esiti positivi, è stato tesserato Edgar Cani, classe 1989, nativo di Tirana. Cani viene da un periodo di inattività, ma non avrà certo problemi ad ambientarsi vista la sua esperienza: ha collezionato 5 presenze nella serie A italiana e ha vestito la maglia del Leeds in Inghilterra. E ancora: Bari in Serie B, Catania, Ascoli, Pescara, Modena e Pisa. Vanta 160 presenze nella seconda serie tricolore.

Intanto dopo la terapia e il lavoro differenziato, anche in piscina, il bomber Gigi Scotto ha ripreso a calciare il pallone. L'obiettivo è reinserirlo in squadra il prima possibile. Di sicuro l'arrivo di Cani consente di recuperare al meglio Scotto e quando il reparto sarà al completo la Torres avrà più armi nell'inseguimento della capolista Giugliano ma anche per le fasi finali della Coppa Italia che la vedranno scendere in campo il 20 aprile al "Vanni Sanna" contro Scandicci per i quarti.

© Riproduzione riservata