La sfortuna continua a guardare la Torres che perde immeritatamente una partita dove anche il pareggio le sarebbe andato stretto. Il Fiorenzuola viola il “Vanni Sanna” con rete di Mastroianni al 74’ e nel finale infuocato in inferiorità numerica riesce a salvarsi dall’assedio rossoblù.

Inizio molto pacato delle due squadre, più attente alla fase difensiva che a quella offensiva. La prima vera azione è rossoblù, al 19’ con Lisai che da sinistra mette una palla in mezzo rasoterra e Scappini in scivolata non riesce a girarla in rete. Risponde il Fiorenzuola al 25’ con un diagonale da destra di Giani che viene deviato in angolo. Alla mezzora il pressing di Scappini porta quasi a rubar palla nell’area piccola al difensore Potop che si salva in corner.

Torres vicina al gol al 40’: traversone da destra, torre di Lisai e Scappini la gira al volo ma il portiere è vicino e chiude col corpo.

Triplo cambio dopo qualche minuto della ripresa: per la Torres entrano Liviero, Campagna e Sorgente. E’ però il Fiorenzuola pericoloso al 61’ con una bordata centrale ma potente firmata da Di Gesù che Salvato respinge.

Su ripartenza al 64’ grande verticalizzazione di Scappini per Sorgente che però in area conclude con un diagonale larghissimo. Ancora la Torres su cross di Girgi e Scappini colpisce di prima ma sul portiere. Sorgente tenta stop e rovesciata poco dopo: alta. Ancora Sorgente al 73’ gira di testa un cross da destra sfiorando la traversa.

Al 74’ palla dentro, stacca benissimo il nuovo entrato Mastroianni che di testa infila l’angolo sinistro e sblocca la gara.Subito dopo espulsione per Quaini che prende il secondo giallo.

La reazione rossoblù è veemente e conquista diversi calci d’angolo. Non è fortunata al 45’ quando sul doppio tiro ravvicinato di Sorgente prima e Masala poi respingono un difensore sulla linea e il portiere. L’assedio con mischie ripetute non produce frutti e al 96’ Suciu dal vertice dell’area sinistra spara altissimo.

