Dopo l'immeritata sconfitta sul campo della capolista Giugliano, la squadra rossoblù deve correre più di tutti. E allora prova a “farsi spingere” da un velocista che è sceso sotto i 10 secondi nei cento metri e che ha vinto l'oro olimpico: Filippo Tortu.

L’omaggio al campione olimpico. Con la collaborazione dell'Associazione Memoria Storica Torresina, il club sassarese è riuscito a far arrivare la maglia numero “9” all'azzurro e al padre Salvino, tempiese, che fa anche da allenatore a Filippo.

La preparazione al derby. La Torres è ritornata concentratissima per preparare il derby di domenica contro il Lanusei, in programma al “Vanni Sanna” con inizio alle 15. All'andata la partita è finita con la salomonica divisione della posta in palio in un match senza reti. Ora i rossoblù di Greco sono costretti a vincere sempre o quasi per provare a riacchiappare il Giuliano di nuovo in fuga con 5 punti di vantaggio e una partita da recuperare.

Gli avversari. Dal canto suo il Lanusei è affamato di punti salvezza, quindi cercherà di uscire indenne dallo stadio più popolato e caldo della serie D, con media di duemila spettatori.

© Riproduzione riservata