Manca solo la vittoria in casa per far decollare definitivamente il campionato della squadra sassarese. Sabato al “Vanni Sanna” arriva la Vis Pesaro (ore 14.30) formazione che ha raccolto 8 punti, frutto di due vittorie ottenute col minimo scarto contro Fiorenzuola e Olbia e due pareggi contro Recanatese (0-0) e Pontedera. Formazione che segna pochissimo ma subisce anche pochissimo, se si eccettua l'unica sconfitta rimediata: 3-0 contro l'Ancona.

Il tecnico Greco dovrebbe confermare l'undici di partenza utilizzato a Macerata contro la Recanatese che ha sferrato l'uno-due nel primo tempo. In attacco quindi fiducia a Ruocco, che ha firmato 3 reti, e Diakite, che svolge un gran lavoro per far salire la squadra. Scalpita però l'ultimo arrivato Scappini, che ha debuttato nel finale di domenica, e ha una carriera spesa tra serie C e B. L'impressione è che potrebbe esserci una staffetta proprio contro Diakite.

L'altra soluzione è ritornare con le tre punte, ma col 4-4-2 la Torres non ha più perso e il modulo sembra garantire più equilibrio, almeno all'inizio del match. Si può intervenire invece coi cambi, perché ad esempio a centrocampo, dove non sarebbe male vedere Samuele Pinna, che ha la fantasia per creare opportunità in avanti. Insomma, l'abbondanza di giocatori (una volta tanto nessuna squalifica) offre tante soluzioni al tecnico.

