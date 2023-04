Il discorso della salvezza diretta è rimandato. La Torres non va oltre il pareggio con la Carrarese che mostra la qualità della quarta forza del girone: 1-1. Risultato tutto sommato giusto per quanto visto in una gara giocata a sprazzi e finita con più birra dagli ospiti.

Primo tempo vivace. I rossoblù vanno in vantaggio al 18’: angolo destro di Liviero e incornata vincente di Diakite.

La reazione della Carrarese è vibrante e al 20’ Antonelli salva sulla linea il tiro di Capello a porta vuota dopo la deviazione corta di Garau. Energe angola troppo sull’uscita di Garau. Sfiora il palo destro Scotto, ma è la Carrarese che ha l’inerzia e coglie il pareggio al 38’ col centrocampista Bozhanaj che va via senza trovare ostacoli e dal limite spara la botta che Garau riesce solo a sfiorare col corpo.

Nel secondo tempo la Torres prova a tornare in vantaggio in apertura: prima una girata di Saporiti al termine di un doppio palleggio con palla fuori, poi le proteste al 51’ per la spinta sempre ai danni dell’esterno destro di casa.

Dopo di che la squadra sassarese cala fisicamente, fatica a tenere le distanze e la Carrarese spinge cercando il colpaccio. Bravo Garau a respingere i tiri di Energe e Palmieri da pochi metri.

© Riproduzione riservata