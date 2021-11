Una Torres non irresistibile, merito anche del Carbonia, vince per 2-0 il derby di Serie D contro i sulcitani. E' stata una gara non intensa, ma spigolosa decisa dal rigore molto contestato di Scotto e dal 2-0 di Sabatini nei secondi di recupero quando però, ormai, tutto il Carbonia era proiettato alla disperata ricerca del pareggio. Ottima Torres, ma anche ottimo Carbonia, soprattutto nel primo tempo, mentre nella ripresa gli ospiti hanno per lo più gestito senza mai impensierire il portiere dei padroni di casa. Anzi, in due circostanze il Carbonia è andato vicinissimo al pareggio più di quanto la Torres sia andata vicino al raddoppio.

