Il San Donato non sbaglia il rigore generosamente fischiato dall'arbitro, la squadra sassarese invece lo spreca col tiro telefonato di Suciu. Esordio amarissimo per la Torres davanti ai 3.400 del “Vanni Sanna”: i toscani vincono 2-1. I rossoblù di Greco restano "ancora fuori” dalla serie C: due gare e due sconfitte. E mercoledì trasferta a Cesena.

La Torres ha avuto il merito di sbloccare subito la gara con Ruocco, di gran lunga l'attaccante più pericoloso. Al 7' è scattato bene a sinistra, ha servito al centro Diakite che non ci è arrivato, ma sulla respinta corta della difesa Ruocco ha calciato di potenza e precisione all'incrocio sinistro.

La formazione toscana ha reagito subito e sfiorato il pareggio in almeno due occasioni: al 13' su punizione bassa di Galigan deviata dalla barriera e nel recupero su bomba di Sepe. Al 42' invece è stato Antonelli a salvare sulla conclusione a porta vuota di Galligan.

Nella ripresa dopo 4 minuti l'arbitro decreta un rigore molto dubbio su conclusione di Alessio che finisce sul braccio attaccato al corpo di Lora. Trasforma Russo e al 65' il contropiede ospite è micidiale: Galligan scatta a sinistra e serve al centro Russo che raddoppia.

Il tecnico Greco ordina finalmente i cambi in attacco e la Torres si riversa nella metàcampo avversaria. Due ammonizioni di fila causano l'espulsione di Marzierli. Ruocco viene atterrato in area al 79' però Suciu calcia un rigore prevedibile a destra dove arriva il portiere.

I rossoblù finiscono in avanti ma Sanat nel recupero incespica sull'assist di Antonelli sprecando l'ultima occasione.

© Riproduzione riservata