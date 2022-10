Non era facile assorbire la prima sconfitta (ad opera del Trento) dopo sette mesi di imbattibilità e infatti le rossoblù stavano per incassare il secondo stop di fila, questa volta in Coppa Italia, ma la rete al 93' di Iannazzo ha consentito di agguantare il pareggio.

Della Coppa Italia si parlerà di nuovo nell'anno nuovo. Domenica invece si gioca il quarto turno della B femminile e la Torres ospita uno dei tre fanalini di coda del campionato: il Genoa Women. La formazione genovese è ancora inchiodata a zero punti dopo tre turni: ha perso infatti contro il Tavagnacco 3-1, a Ravenna 2-1 e quindi ha subito un pesante 4-0 davanti ai propri tifosi a opera del Brescia che hanno reso quella ligure la peggiore difesa del campionato cadetto.

Urge tornare subito alla vittoria che manca ormai da un mese: 2-1 sul campo dell'Hellas Verona nella prima di campionato. Anche perché poi il calendario metterà di fronte alla squadra allenata da Mauro Ardizzone il Tavagnacco che a oggi ha solo un punto in meno delle sassaresi, ferme a quota 4.

