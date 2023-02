Il “Vanni Sanna” resta tabù. La squadra sassarese non riesce a vincere nonostante la rimonta e forcing finale. Finisce 1-1 e sono sette partite senza vittorie davanti al pubblico amico.

Non è fortunata la Torres perché se è vero che sull'1-0 per gli ospiti c'è stata la traversa colpita a Bruzzaniti, dopo il rigore siglato da Scappini sono arrivati i pali colpiti da Omoregbe (debutto promettente per la punta del Milan) e da Saporiti.

Nel primo tempo è la formazione di casa ad avere da subito l'iniziativa. Masala ci prova quasi subito dai 25 metri: alto di pochissimo. Gli ospiti sono pericolosi solo al 12' con il trequartista Di Quinzio che stoppa, si gira dal limite e con la conclusione sfiora il palo sinistro.

La Torres ha l'occasione migliore al 35' con Diakite che fa scendere la palla per colpirla bassa però manca l'angolino destro di neppure mezzo metro. Si fa male Liviero e al suo posto come terzino sinistro entra Girgi.

Nella ripresa errore al 62' della difesa: Dametto e Girgi restano a controllare tre uomini su una palla messa dentro e Panico sblocca il match.

Il tecnico Sottili butta dentro Ruocco e Saporiti: il primo procura il cross, il secondo il tiro respinto con un braccio da Merletti che viene espulso per seconda ammonizione. Scappini trasforma il penalty e nell'assalto finale succede di tutto, ma i legni dicono due volte no alla Torres che resta così troppo vicina ai playout.

© Riproduzione riservata