Se la ricerca di un attaccante sul mercato è ancora un'incognita che potrebbe sbloccarsi in qualsiasi momento (Sau e Scappini nella lista) il tecnico della Torres Greco deve lavorare sulle certezze per la trasferta di sabato sul campo della Recanatese. La prima è che Diakite ha recuperato dai problemi fisici che ne hanno consigliato l'uscita anticipata durante il match contro l'Imolese. La seconda è che Luppi andrà in panchina. Se poi sia pronto a disputare almeno uno spezzone di gara lo si vedrà solo durante il match.

Restano invece ancora fuori Sorgente e naturalmente Scotto. In compenso hanno scontato la squalifica il centrocampista Gianola e l'esterno Liviero che compensano ampiamente lo stop dell'ala Campagna dopo il doppio cartellino rimediato domenica.

La squadra sassarese svolgerà domattina la seduta di rifinitura e quindi partirà per la Penisola. Il match contro la Recanatese è già una sfida salvezza contro un'avversaria che come i rossoblù non ha ancora vinto: tre pareggi (Vis Pesaro, Fermana e San Donato Tavarnelle) e una sconfitta per 3-1 con la capolista Carrarese.

