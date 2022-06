Tutte iscritte alla Serie C entro il termine che scadeva ieri. Alcuni club pericolanti hanno fatto alcune acrobazie che dal 1° luglio saranno oggetto dell'esame della Covisoc. L'8 luglio la pronuncia del Consiglio federale. In teoria alla Torres basterebbero quattro estromissioni tra le 60 iscritte per guadagnare il ripescaggio in Lega Pro, dal momento che come punteggio riferito ai risultati e anche come altre condizioni (capienza stadio, seguito e solidità societaria) è almeno seconda nella graduatoria di chi ha vinto la finale playoff in serie D.

Il mercato. L'idea della società sassarese, che ha già confermato il tecnico Alfonso Greco, è quella di mantenere l'ossatura che ha disputato una buona stagione. Di sicuro andrà compensato l'addio del centrocampista Daniele Bianchi che smette col calcio giocato per concentrarsi sul lavoro con FootureLab, azienda che analizza video e dati nel calcio e propone servizi a club di diversi campionati europei.

Se la Torres resta in D i ritocchi da fare sono minimi: quattro-cinque compresi i giovani. In caso di ripescaggio gli acquisti dovrebbero essere più numerosi anche perché i giovani da schierare sono tre e non quattro e di uno-due anni più grandi. E quindi si può pescare giocatori di 23-24 anni che hanno già discreta esperienza.

