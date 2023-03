Se Sassari piange, Ancona non ride. Non ingannino i 19 punti di differenza e la classifica: nelle ultime sette gare l'Ancona ha ottenuto gli stessi punti della Torres, vale a dire soltanto 5. E tra le sconfitte ci sono quelle contro avversarie non certo irresistibili come Imolese e Fermana.

Ecco perché i rossoblù possono essere fiduciosi per la partita che si gioca domenica al “Vanni Sanna”.

E se il richiamato tecnico Greco saprà soltanto venerdì se potrà schierare almeno part time il centravanti Diakite e restano i dubbi slle condizioni di Ruocco e Scotto, l'Ancona a sua volta si presenta senza uno dei tre migliori realizzatori: Melchiorri: 6 reti in campionato e addirittura 4 in Coppa Italia, compresa quella segnata contro il Cagliari.

All'andata, con Greco in panchina, la Torres riuscì a strappare un punto: vantaggio con Scappini nel primo tempo e pareggio di Spagnoli nella ripresa su un rigore alquanto contestato. Val la pena ricordare che in quella partita la squadra sassarese si presentò senza ben sette giocatori, tre per squalifica e quattro per infortunio.

© Riproduzione riservata