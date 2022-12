Girata la boa a 21 punti e con la sconfitta di Fermo, il girone di ritorno si apre al “Vanni Sanna” domani alle 14.30 contro la Virtus Entella, quarta forza del girone.

C'è ancora rabbia in casa rossoblù per il convulso finale contro la Fermana col rigore non dato e la rete annullata. La contestazione all'arbitro è costata due turni di squalifica al portiere Salvato che sarà sostituito tra i pali da Garau, che ha già difeso la porta in quattro partite, dove la Torres non ha mai perso e ottenuto una vittoria e tre pareggi subendo tre gol.

Restano fuori anche gli infortunati Scotto, Sanat, Campagna e Heinz, mentre rientra il terzino sinistro Girgi. Da capire se a centrocampo il tecnico Greco schiererà anche Samuele Pinna dal primo minuto e se Ruocco sarà convocato o si rimanderà il suo rientro all'8 gennaio.

Nella gara d'andata giocata a Chiavari sconfitta beffa per 1-0 con rete di Tascone da 30 metri conseguente all'uscita molto fuori area del portiere Salvato.

© Riproduzione riservata