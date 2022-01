L'unica mossa sul mercato della squadra sassarese riguarda i fuoriquota. La vicecapolista del girone G ha definito l'arrivo in prestito dall'Ascoli del terzino Alessandro Gurini, classe 2003.

Il nuovo arrivato. Il giocatore pesarese era in forza alla Primavera bianconera, dove in tre partite ha anche realizzato tre gol. Mancino naturale cresciuto nelle giovanili del Cesena prima di passare all'Ascoli, è giocatore che per la sua duttilità può anche fare il centrocampista. Una scelta ulteriore per il tecnico Alfonso Greco che arricchisce un organico robusto e coperto con almeno due giocatori per ogni ruolo.

Già a disposizione. Alessandro Gurini si sta allenando già con la squadra rossoblù che ha recuperato quasi tutti i giocatori risultati positivi al Covid la settimana scorsa. Il neo acquisto è stato tesserato e quindi sarà a disposizione per la prima partita del 2022: il derby sul campo del neopromosso Atletico Uri.

