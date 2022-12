Senza le due straniere Adam e Marenic, ha poco la squadra sassarese per opporsi al Brescia e perde la trasferta con un 5-0 più pesante come riscontro numerico che sulla classifica della serie B. Perdono infatti anche Genoa e Trani e soprattutto il Trento che affianca la Torres al terzultimo posto in classifica.

Gara nata storta, visto che le padrone di casa hanno sbloccato il match dopo appena 3' in maniera fortunosa: il portiere Siejka ha respinto un tiro su punizione ma la palla è carambolata su Peare per l'autogol. La squadra di Ardizzone ha reagito subito e costruito qualche azione pericolosa ma senza riuscire a trovare il pareggio. E' stata beffata invece poco prima del riposo quando Fracas ha portato il Brescia sul 2-0.

I buoni propositi maturati durante l'intervallo si sono infranti dopo due minuti della ripresa, quando un tiro-cross di Fracas è entrato in porta chiudendo di fatto il match.

Le lombarde hanno completato poi l'opera su una squadra ormai demoralizzata con Merli e Pedrini.

