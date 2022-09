Nelle intenzioni della squadra rossoblù deve essere la domenica della prima vittoria in campionato. Al "Vanni Sanna" arriva l'Imolese (14.30) e sono previsti almeno tremila spettatori.

La Torres è rientrata da Cesena col primo punto e un bel carico di autostima. Morale più basso per l'Imolese che dopo la vittoria su rigore contro l'Alessandria, ha rimediato due sconfitte nette: 3-1 con la Lucchese e 4-0 in casa contro il Siena. Curiosità: finora ha segnato solo il montenegrino Stijepovic e soltanto su rigore.

Nella Torres la novità è la prima convocazione di Davide Luppi, 8 gol nella stagione passata col Feralpisalò. Trentaduenne con tanta esperienza di serie B (Virtus Entella, Verona, Modena e Pro Vercelli) Luppi ha lavorato per rimettersi in condizione. Non è ancora pronto per i 90 minuti però potrebbe essere impiegato nel secondo tempo.

Un innesto importante in un roster privo di Scotto e Sorgente e che attende una risposta da Marco Sau, ex Benevento e soprattutto Cagliari, dove ha giocato sette stagioni. Sembra ch la società sassarese sia andata incontro alla richiesta economica, ora deve decidere Sau.

Assenti gli squalificati Liviero e Gianola, espulsi a Cesena, sono in ballottaggio per la loro sostituzione Campagna, Masala e Tesio. Probabile che il tecnico Greco riproponga il 4-4-2 utilizzato mercoledì, anche se la presenza di Campagna sulla fascia consente ag evolmente di giocare a tre in attacco.

