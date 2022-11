La squadra rossoblù vuole giocarsela alla pari contro una delle grandi del campionato, che punta a tornare in quella Serie B frequentata per 34 stagioni, l'ultima due anni fa. Si gioca domani al “Vanni Sanna” con inizio alle 14.30 e la Torres confida nella spinta del pubblico per livellare le differenze tecniche con la Reggiana, imbottita di giocatori di categoria superiore.

Il tecnico Greco deve fare a meno della punta Ruocco e del terzino Heinz, forse anche dell'esterno Liviero, tutti infortunati. Recupera invece Ferrante anche se la maglia di terzino destro dovrebbe essere ancora appannaggio di Lombardo. A centrocampo invece scontato l'impiego di Sanat come esterno-ala al posto di Ruocco mentre su una delle fasce il ballottaggio è tra Campagna e Lisai. Per il resto non dovrebbero esserci variazioni rispetto alla squadra che ha ottenuto il pareggio a Rimini.

Giancarlo Lisai descrive la situazione della squadra: “Siamo carichi e pronti. Sappiamo che di fronte c'è una squadra costruita per vincere il campionato ma giochiamo in casa, davanti ai nostri tifosi, e vogliamo ottenere il massimo possibile”.

