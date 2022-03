Ha perso il secondo posto, sorpassata dal Team Nuova Florida, ma non si arrende. La Torres continua ad avere due obiettivi: arrivare il più in alto possibile in campionato o nei playoff se il Giugliano (ora a +10) diventerà irraggiungibile matematicamente; andare il più avanti possibile in Coppa Italia, dove è già approdata agli ottavi e attende di conoscere la sfidante che risulterà il 9 marzo dalla vincente tra Cynthialbalonga e Castelnuovo Vornano.

Intanto l'infortunio dell'attaccante Diakite non è grave come si era pensato in un primo momento ma il giocatore dovrebbe star fuori comunque un mese. Ecco perché la società sassarese ha sondato il mercato e alla fine cerca di chiudere l'operazione per ingaggiare Edgar Cani, attaccante di 33 anni albanese, attualmente svincolato con la Vibonese in serie C sino a due stagioni fa.

Se le condizioni fisiche sono a posto, si tratta di un addizione importante perché Cani è giocatore di indubbia qualità superiore alla Serie D: ha militato nella massima serie italiana (Catania), albanese (Tirana) e polacca (Varsavia). Ha giocato e segnato in serie B con le maglie di Pisa, Catania, Bari, Modena, Piacenza, Padova e Ascoli. Soprattutto dovrebbe avere quel guizzo che serve in area di rigore, perché la squadra allenata da Greco riesce ad avere possesso palla e a costruire anche bene le azioni, ma le manca il cinismo o la furbizia per risolvere le partite.

