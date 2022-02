La Torres riprende a correre. Al “Vanni Sanna” batte il Lanusei 2-0 vendicando il pareggio dell'andata. Partita senza storia, nonostante l'aggressività degli ospiti. La squadra sassarese avrebbe potuto chiuderla anche prima se fosse stata più cinica.

Primo tempo di marca sassarese, come testimoniano anche gli angoli: 9-0. Le tre punte Scotto, Ruocco e Diakite esercitano pressione costante. Al 3' Ruocco quasi dalla linea di fondo cerca la rete, ma un difensore respinge sulla linea.

Da segnalare al 13' l'infortunio muscolare al terzino sinistro Gurini che viene sostituito da Rossi. Match sbloccato al 20': corner sinistro di Scotto e Diakite si avventa sulla sfera di testa.

Prima del riposo Scotto offre due assist a Diakite, ma i tiri sono sempre troppo larghi.

Nel secondo tempo il Lanusei è più ropositivo in avanti e subito si fa pericoloso con una angolata punizione di Masia a girare che chiama al volo Salvato. Poi la Torres rienerge. Al 57' proteste per una spinta in area ai danni di Ruocco.

Al 78' il neoentrato Demartis crossa da sinistra e Lisai in area piccola colpisce di testa ma è alto.

All'80' contropiede di Sabatini con palla in area per Kujabi che viene spinto alle spalle da Gaetani. Espulsione e rigore. Dal dischetto Scotto batte angolatissimo a destra dove il portiere non riesce ad arrivare.

Al 95' Sabatini spreca il terzo gol tutto solo dopo l'assist di Kujabi.

