Un punto positivo ma non troppo soddisfacente quello conquistato a Rimini. Prima della trasferta l'1-1 era risultato da sottoscrivere, ma visto che la Torres ha goduto per un'ora della superiorità numerica, era lecito attendersi la vittoria.

Non che i rossoblù non ci abbiano provato, ma a parte l'ottimo Sanat che ha sostituito Ruocco (fuori per infortunio dopo una ventina di minuti) e Diakite fino a che ha avuto energie, i compagni hanno combinato pochino, compreso Scappini, in serata opaca.

Gara subito in salita a Rimini, perché all'8' su corner destro stacca bene Santin (che non è in gigante) per il vantaggio. I padroni di casa sono abbastanza in controllo, ma al 28' Vano entra in maniera scomposta sul portiere Salvato, peraltro dopo il fischio dell'arbitro per fuorigioco. Secodo cartellino ed espulsione.

La Torres si rianima: tiro crossdopo la mezzora di Sanat respinto coi pugni da Zaccagno. Prima del riposo ancora Diakite in area (tiro ammortizzato dal difensore) e quindi il contropiede del pareggio col centravanti che offre a sinistra per Campagna, cambio di lato e Sanat stoppa, fa due passi verso il centro e col sinistro a incrociare fulmina il portiere di casa.

Nella ripresa la Torres colleziona tanti calci d'angolo. Il più pericoloso resta Sanat: all'80' siluro sotto l'incrocio e prodezza del portiere di casa. Invece Scappini non riesce a inquadrare la porta in un pomeriggio sottotono.

Nel finale brivido per l'uscita goffa di Salvato che però rimedia togliendo la palla dai piedi di Piscitella.

