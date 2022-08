Ieri il ripescaggio e la grande festa coi tifosi nel rinnovato stadio "Vanni Sanna". Oggi i gironi, domani il calendario. Per la Torres il ritorno in serie C è il coronamento di un anno di risultati sul campo: secondo posto insieme al Nuova Florida (favorita dagli scontri diretti), finale di Coppa Italia e vittoria dei playoff. Ma anche il risultato di una nuova dirigenza, Insula Sport, costola di Abinsula, che ha ridato credibilità e solidità finanziaria alla società sassarese.

Adesso il ritiro della squadra proseguirà in Sardegna mentre il ds Colombino deve lavorare sul mercato per chiudere i contatti con i giocatori esperti di Terza Serie. "Qualche giovane interessante lo abbiamo già visto nel ritiro di Arona", aggiunge il tecnico Alfonso Greco.

Come da costume, nessun proclama, ma lavoro e serietà. Il presidente Stefano Udassi ha detto: "Abbiamo ricreato l'entusiasmo in città e abbiamo una proprietà con visione lungimirante sul futuro. Non vogliamo essere una meteora in Serie C".

