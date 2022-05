Il sorteggio ha consegnato il fattore campo ai pugliesi. Mercoledì 11 maggio sarà il Cerignola a ricevere la Torres per la semifinale di Coppa Italia. Chi vince affronterà in finale la vincente tra Virtus Ciserano Bergamo e Follonica Gavorrano.

Gara difficile. Sarà quindi ancora più dura per i rossoblù di Alfonso Greco, che fanno visita alla neopromossa formazione pugliese che ha vinto in anticipo il girone H, dominando con 79 punti (+15 sull'inseguitrice Francavilla) e ben 72 reti. La squadra sassarese quindi dovrà continuare ad allenarsi nonostante lo spostamento di una giornata del campionato di serie D, causa Covid. I rossoblù saranno costretti a giocare due volte a settimana.

Il programma. Questo il nuovo calendario: 11 maggio Cerignola-Torres per la semifinale di Coppa Italia (mancherà il trequartista Lisai perché squalificato); 15 maggio Aprilia-Torres; 18 maggio Torres-Latte Dolce; 22 maggio Formia-Torres; 25 maggio Torres-Atletico Uri. Se poi i rossoblù dovessero vincere la semifinale di Coppa Italia, la Lega Nazionale Dilettanti dovrà trovare una data per la finale diversa da quella fissata originariamente per il 22 maggio.

© Riproduzione riservata