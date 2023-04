Salva per meriti propri. Senza perdere mai (una vittoria e quattro pareggi) dal rientro del tecnico Greco e dalla promozione a titolare di Scotto. Un rendimento opposto alle ultime cinque gare con l'allenatore Sottili: un pareggio e quattro sconfitte. Per la Torres non era così scontato ottenere la salvezza diretta anche per il calendario non semplicissimo: i rossoblù hanno affrontato Ancona, Carrarese e Gubbio, tre formazioni in zona playoff.

La festa esplosa al termine del pareggio per 1-1 contro la Fermana è durata sino a tarda sera. Con i tifosi nuovi, quelli che si sono riavvicinati alla Torres e i fedelissimi, come il 93enne Guido Garrucciu, presidente onorario del club (lo ha nominato due anni fa il precedente presidente Salvatore Sechi) e memoria storica del club che quest'anno celebra i 120 anni di storia.

Ora la società Insula Sport ha tre mesi in più per programmare la stagione prossima e anche un campionato professionistico sulle spalle che tanto ha insegnato. L'entusiasmo riacceso in città e i 4mila tifosi del “Vanni Sanna” sono le altre basi dalle quali ripartire, a prescindere dalle scelte tecniche che verranno fatte.

© Riproduzione riservata