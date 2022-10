Quattro risultati utili di fila, ma solo una vittoria tra questi. La squadra sassarese spera di avere già pagato lo scotto del noviziato in serie C anche in termine di ammonizioni: ben 11 nelle ultime due gare. Adesso le attenzioni sono concentrate sulla Coppa Italia: mercoledì si gioca alle 21 al Nespoli di Olbia. Si riaccende una rivalità che negli ultimi trent'anni è stata la più accesa del calcio sardo.

Curiosamente alla sfida le due formazioni ci arrivano appaiate a 6 punti e reduci da un pareggio.

Se l'Olbia ha problemi in zona d'attacco (appena una rete), i rossoblù di Greco invece hanno realizzato 6 gol. L'arrivo di Scappini ha aumentato la pericolosità di un reparto dove Ruocco ha firmato metà delle reti.

Il centrocampista Filippo Lora sottolinea l'importanza del pareggio raggiunto allo scadere del recupero: “Ci voleva una botta di adrenalina così perché in questo mese faremo sette partite e così possiamo arrivare al derby con un buon morale e confortati dalle prestazioni delle ultime partite”.

Per il derby con l'Olbia appare difficile il recupero di Lombardo e Lisai, mentre potrebbe farcela Campagna.

