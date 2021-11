Segnare per vincere. Sperando che prima o poi il Giugliano perda qualche colpo, visto che esibisce l'en plein dopo nove giornate: 27 punti conquistati. La Torres è a quota 19, a tre lunghezze dalla vice capolista Aprilia. A due dalla Nuova Florida che resta un rimpianto per i rossoblù, sconfitti in una gara quasi dominata e dove hanno colpito un palo e una traversa.

Partita dopo partita. Il tecnico Alfondo Greco invita a non guardare la classifica, almeno per ora: “L'importante è proseguire nella nostra striscia vincente, pensando settimana dopo settimana”.

Il prossimo derby. Dopo la vittoria sul Carbonia nell'anticipo di sabato, i rossoblù sono al lavoro per preparare il derby col Muravera, la migliore delle sarde dopo la Torres, anche se i sarrabesi attraversano un periodo non ottimale. Dopo le quattro vittorie nelle prime cinque giornate hanno perso contro Giugliano e Cassino, e pareggiato in casa contro l'Ostia Mare, mentre è stata rinviata per il nubifragio la gara contro l'Arzachena.

