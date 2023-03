«Ci vogliono più palle» ha detto con brutale onestà l'attaccante Gigi Scotto, al secondo rientro che si spera sia definitivo, perché di carattere e personalità ha bisogno questa Torres. La seconda sconfitta di fila, col Pontedera, ha fatto scattare l'allarme rosso in casa sassarese: solo 2 i punti di vantaggio sulla zona playout, con le concorrenti dirette alla salvezza che dopo il giro di boa hanno accelerato il passo.

Il problema più grosso è purtroppo rimasto nonostante l'avvicendamento in panchina tra Greco e Sottili: il gruppo è formato da bravi ragazzi, che si impegnano, ma personalità e cattiveria agonistica scarseggiano e di sicuro l'assenza di Diakite e Scappini ha penalizzato la Torres a Olbia e in casa contro il Pontedera.

Quando la squadra rossoblù va in vantaggio, almeno la metà delle volte viene raggiunta, spesso nel finale per clamorosi svarioni. Quando va sotto non riesce a risalire praticamente mai, se si escludono i pareggi con Vis Pesaro e Rimini. E comunque non è mai riuscita a ribaltare completamente il match quando sono stati gli avversari ad andare in vantaggio per primi.

© Riproduzione riservata