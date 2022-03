Il Giugliano non è più la corazzata imbattibile. La Torres capisce che il campionato è ancora aperto. Tanto sofferta quanto meritata per schiacciante superiorità, la vittoria all'89' contro l'Ostia Mare ha ridato entusiasmo alla piazza e slancio ai rossoblù. Il distacco dalla capolista è ridotto a 7 punti. Tanti con sole 14 giornate da disputare, ma non sono neppure un abisso, considerato che il Giugliano non sembra più quello del 2021, che aveva ottenuto 41 punti sui 48 a disposizione. Nelle ultime sette partite sono arrivate due sconfitte (Cynthialbalonga e Muravera) e un pareggio (Arzachena).

Ora per la Torres diventa cruciale la prossima partita, ancora in casa contro la Nuova Florida. Seconda contro terza, anche se va ricordato che la squadra di Ardea ha una gara in meno. Battere la Nuova Florida significherebbe portarsi a +4 dalla concorrente diretta e difendere la pole position dei playoff. E chissà che il Giugliano non perda altri punti per strada, magari proprio contro una sarda, visto che sono state battute da Uri e Muravera e hanno pareggiato con l'Arzachena.

Questa sarà anche la settimana decisiva per il mercato: se la trattativa con l'attaccante albanese Edgar Cani non si sblocca, significa che l'ex Pisa, Catania e Ascoli non è intenzionato a scendere in Serie D.

