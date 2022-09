Già averli in panchina a disposizione è una bella iniezione di fiducia per la squadra sassarese che domani pomeriggio gioca a Macerata contro la Recanatese nell'anticipo del quinto turno. Ingaggiato ieri e subito arruolato il centravanti Stefano Scappini, 34 anni, ex Reggiana e Modena con 455 presenze tra serie B (Cittadella e Cremonese) e serie C (anche Alessandria, Grosseto, Pisa, Savona e Cremonese) con 130 reti realizzate tra campionato e coppe.

Se il centravanti Diakite ha recuperato bene, sarà lui a partire titolare, ma non è azzardato pronosticare una staffetta proprio con Scappini. C'è poi un'altra carta da giocare, quella di Davide Luppi, altro veterano della serie C, ex Feralpisalò, che potrebbe essere impiegato nel secondo tempo. Viste le assenze di Scotto e Sorgente per infortunio e di Campagna per squalifica sono soluzioni quasi obbligate qualora la Torres abbia problemi nel match contro la Recanatese.

Si affrontano due formazioni che ancora non hanno conquistato la vittoria. La squadra marchigiana ha giusto un pareggio in più, quello contro il San Donato che i rossoblù si sono fatti sfuggire sbagliano il rigore del 2-2. Ergo si tratta di un confronto tra pari peso, che la Torres deve cercare di vincere per rimediare alla partenza lenta: appena 2 punti in quattro partite.

