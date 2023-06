Dopo la conferma del tecnico Alfonso Greco, arriva anche la decisione di proseguire col direttore sportivo Andrea Colombino, classe 1981. Per il ds quella che si apre sarà la terza stagione in rossoblù, proprio come per l'allenatore laziale.

I due stanno già operando su tre direttrici: la conferma dei giocatori ritenuti necessari per la stagione prossima, la cessione di quelli sotto contratto che non rientrano nei piani, l'ingaggio di nuovi giocatori che rinforzino la squadra in termini di personalità e tecnica per disputare una stagione più agevole di quella passata.

Colombino ha iniziato come osservatore e poi come collaboratore tecnico a Como (2007/08) e per il Latte Dolce (2013/14), quindi di nuovo osservatore per il Genoa (2014/15). La prima esperienza da ds l'ha fatta proprio alla Torres nel campionato 2015/16. Ha lavorato anche per Uri e Carbonia.

