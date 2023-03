Molto da guadagnare e poco da perdere, salvo un clamoroso colpaccio del San Donato Tavarnella a Chiavari contro la Virtus Entella. Sul campo della capolista Reggiana cerca domani pomeriggio un risultato positivo la Torres.

Rinfrancata dal pareggio contro il Rimini e soprattutto dalla robusta prova sul piano agonistico, la squadra sassarese cerca almeno un pareggio su un campo violato solo da Virtus Entella e Cesena. D'altro canto non è che la Reggiana pur avendo un organico allestito per tornare in serie B, sia una schiacciasassi. Basti ricordare che hanno strappato un punto sia il Pontedera sia l'Olbia.

Un paio di rientri allungano le rotazioni di una rosa che ha ancora qualche giocatore non al meglio (gli attaccanti Scotto e Scappini), ecco perché è preziosa la disponibilità del centrocampista offensivo Campagna e della punta Omoregbe. Resta invece ancora fuori il centravanti Diakite, con la speranza che questa sia davvero l'ultima gara che salta.

All'andata vittoria per 2-0 della Reggiana con le reti segnate nella ripresa da Pellegrini e Montalto.

© Riproduzione riservata