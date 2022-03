La Torres Tennis centra la prima vittoria stagionale nel campionato regionale di Serie C a squadre maschile. Nel match valido come recupero della terza giornata del Girone 2, i sassaresi hanno sbancato per 4-2 i campi del Tc Ittiri. I padroni di casa sono scesi in campo in tre, dovendo così cedere il quarto singolare e il secondo doppio senza giocarli. Per la Torres sono arrivate le vittorie in singolare di Francesco De Martini (6-1, 6-0 su Gianfrancesco Rovasio) e Luca Benenati (6-2, 6-4 su Arturo Di Filippo), mentre i punti ittiresi sono arrivati con Andrea Virdis (6-2, 6-3 su Franco Ciafardini) e con il doppio Virdis/Rovasio su Benenati/De Martini 6-4, 6-4.

Approfittando della domenica di riposo, il Quattro Mori Tennis Team e il Tc Cagliari B hanno anticipato il match valido per la sesta giornata femminile. Vittoria 4-0 per le ragazze di capitan Carlo Porqueddu, grazie ai successi di Patrizia Mirtillo (6-2, 6-3 su Anna Barlini Pischedda), Giulia Astero (6-1, 6-4 su Valeria Barlini Pischedda), Alessandra Virdis (6-1, 6-2 su Elena Sassu) e del doppio Mirtillo/Giulia Bentivegna (6-1, 6-1 su Barlini/Sassu.

Il Quattro Mori sarà protagonista dei recuperi sui campi dello Sporting Quartu (domani, mercoledì 30 marzo, alle 15) e Tc Alghero (domenica 24 aprile).

