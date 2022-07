I rossoblù sono pronti a ritornare tra i professionisti. Domattina il Consiglio Federale ammetterà la Torres in Lega Pro perché è stata l'unica tra le vincenti i playoff di serie D a fornire tutte le garanzie (stadio, versamenti e fideiussioni) per il ripescaggio. Una notizia che la città e non solo attendono ormai da tre settimane dopo che il Coni ha lasciato fuori dalla Serie C Teramo e Campobasso per irregolarità finanziarie.

Intanto questa sera la Torres ha perso la seconda amichevole: 2-1 per il Novara sul campo di Chatillon, in Val d'Aosta. Rispetto al 3-0 sul Milan Primavera è stata decisamente una gara più ostica contro la neopromossa formazione piemontese, che ha vinto con 85 punti il girone A della serie D. Il tecnico Greco ha schierato una formazione più vicina a quella dell'anno scorso, con molti dei giocatori confermati.

I rossoblù hanno sofferto a lungo, ma poi sono passati in vantaggio con Teyou, un altro dei giocatori in prova, che ha sfruttato il goffo rilancio del portiere. Nei tre minuti finali però la Torres si è fatta sorprendere dall'uno-due di Diop e Galuppini che hanno ribaltato il match.

