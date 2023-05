Vittoria doveva essere e vittoria è stata. Le rossoblù di Garavaglia hanno liquidato la pratica Apulia Trani già nel primo tempo, segnando le reti del 2-0 finale. Ha vinto anche il Tavagnacco col Brescia, ma la Torres mantiene il vantaggio di 4 punti a due giornate dal termine. Per restare in serie B basta una vittoria o al limite due pareggi dato che gli scontri diretti vedono la squadra sassarese in vantaggio di una rete.

La Torres giocherà il prossimo turno ancora in casa contro il Chievo ormai fuori dal discorso promozione e chiuderà sul campo del Cittadella che potrebbe essere già tagliato fuori dai playoff.

Il Tavagnacco invece è discena a Cesena, altra formazione senza più obiettivi, mentre l'ultima giornata giocherà col Napoli che a oggi non è ancora sicuro della promozione diretta in A perché ha un solo punto di vantaggio sulla Lazio.

La gara della Torres contro il fanalino di coda è stata risolta nei primi venti minuti: al 9' Wagner lancia Poli che a tu per tu col portiere non sbaglia. Al 21' Fadini ha trasformato il rigore del 2-0.

Nella ripresa le rossoblù hanno mancato la rete del 3-0 ma la gara è rimasta nelle loro mani, tanto più che nel giro di due minuti, intorno al 75', sono state espulse Delvecchio e Sgaramella e le ospiti sono rimaste in nove.

