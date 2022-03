Un doppio colpo casalingo che ha proiettato la squadra sassarese fuori dal terzetto che retrocede: prima la vittoria per 2-1 sul Cittadella con reti di Gomes e Blasoni, poi quella con identico punteggio sulla Roma con gol di Marenic e Lombardo. Ora la Torres è quartultima nella Serie B femminile, a +2 dalla Pro Sesto e a -5 dal Ravenna che le rossoblù affronteranno in trasferta nel prossimo turno.

Due vittorie, quattro protagoniste diverse, un unico allenatore: Mauro Ardizzone, terzo tecnico di una stagione iniziata male ma che può ancora essere raddrizzata con la grinta mostrata dalla formazione sassarese nelle ultime uscite.

In realtà il nuovo allenatore sarebbe dovuto essere Michele Ardito, che però ha passato la mano prima della firma sul contratto. Allora la società sassarese è andata su Mauro Ardizzone, classe 1970, che ha lavorato 13 anni nel Milan sia con incarichi tecnici che dirigenziali. Ha avuto anche esperienze internazionali come quella a Gibilterra in qualità di mister del Mons Calpe, per poi rientrare in Italia nello scorso campionato come vice della Sambenedettese.

Mancano otto giornate al termine: sono almeno tre le partite da vincere, quelle contro Palermo, Pro Sesto e Roma, le ultime tre del campionato. Se poi le rossoblù riusciranno a fare punti anche in qualche altra gara, manterranno la serie cadetta.

