Scende in campo domani al “Vanni Sanna” la Torres che alle 14.30 affronta la Carrarese, formazione quinta in classifica che al massimo può sperare di togliere il quarto posto al Gubbio. La squadra sassarese è invece a +4 dai playout, dove staziona il San Donato Tavarnelle, concorrente sulla quale i rossoblù sono in vantaggio di gol negli scontri diretti.

I rossoblù sono già salvi se vincono e San Donato e Vis Pesaro non vanno oltre il pareggio contro rispettivamente Cesena e Imolese.

Il tecnico Alfonso Greco presenta così la partita: “La Carrarese è una squadra forte, ci sarà da soffrire ma ni abbiamo le motivazioni per fare una prestazione importante. I ragazzi hanno ritrovato certezze e si allenano bene, con entusiasmo”.

Indisponibile ancora l'attaccante Scappini, autore del gol su rigore che è valso il colpaccio all'andata. In compenso rientra la punta Ruocco che ha svolto qualche allenamento coi compagni. Andrà in panchina e potrebbe anche giocare qualche minuto nella ripresa.

