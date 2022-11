Arriva una grande al “Vanni Sanna”. Domani pomeriggio è di scena la Reggiana, che ha disputato tre stagioni in serie A e ben 34 campionati di serie B. Attualmente è in ritardo di un solo punto rispetto alla coppia di testa formata da Cesena e Virtus Entella, due formazioni contro le quali la Torres se l'è giocata alla pari in trasferta, raccogliendo meno di quello che poteva a causa di una rete subìta nel recupero, mentre a Chiavari un errore del portiere in uscita sulla trequarti è stato trasformato in gol con tiro da oltre trenta metri.

Il tecnico Alfonso Greco presenta la gara: «Loro hanno allestito un organico che punta alla promozione diretta, ma noi cercheremo di fare il nostro gioco, Reggiana permettendo».

Fuori causa per un mese l'attaccante Ruocco (4 reti finora) tocca a Sanat rilevarne il ruolo fatto di accelerazioni e occasioni costruite per sé e per i compagni. Tra l'altro se Ruocco che viaggiava fortissimo è del 2001, Sanat è addirittura del 2002 e va ricordato che la squadra rossoblù schiera sempre almeno quattro Under 22.

Il discorso giovani invece non interessa la Reggiana che propone quasi esclusivamente senior e tanti elementi che hanno disputato anche la serie B.

