La voglia di Torres cresce. Poco meno di tremila spettatori al “Vanni Sanna” per la spettacolare stracittadina vinta contro il Latte Dolce per 3-2. Un secondo posto in classifica che accende le ambizioni di una tifoseria che finalmente riprende a respirare l'aria dell'alta quota e spera di "scappare" da una serie D obiettivamente troppo stretta per la storia e i numeri che propone la Torres.

La vetta. Il Giugliano è sempre capolista in fuga, ma gli 11 punti di vantaggio potranno essere dimezzati coi recuperi della squadra sassarese contro Vis Artena e Afragolese, rinviate per la quarantena di mezzo gruppo rossoblù.

I prossimi impegni. Il calendario stringe e propone come ultima gara dell'anno quella casalinga alle 14.30 contro L'Insieme Formia. L'avversaria è penultima in classifica, ma proprio il match contro il Latte Dolce suona come un monito a non cullarsi mai sugli allori, dato che una gara dominata per un'ora (3-0) si è fatta complicata nel finale con l'altra formazione sassarese che ha realizzato due reti e reso il recupero del match ansioso. La Torres è costretta a vincere, sperando in un altro passo falso del Giugliano, anche perché il big match che aprirà il ritorno si disputerà proprio sul terreno della capolista.

