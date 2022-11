Alto il rischio, alta la ricompensa. A Rimini sarà durissima domani per la squadra sassarese, ma una vittoria può proiettarla in zona playoff visto che i padroni di casa sono decimi con sole tre lunghezze di vantaggio.

La Torres dovrebbe proporre una novità in difesa, con il recuperato Lombardo al posto di Heinz che si è fermato per affaticamento muscolare, a meno che il tecnico Greco non decida di arretrare Liviero come terzino per avere poi due uomini sulla fascia che spingano.

Di sicuro la fase difensiva sarà cruciale contro il Rimini che propone il secondo attacco del campionato con 19 reti segnate, 8 delle quali portano la firma di Santini, che ha fatto pure 3 gol nelle gare di Coppa Italia.

Una curiosità storica: il Rimini è stata la prima squadra da capo allenatore per Arrigo Sacchi, nella stagione 1982/83.

