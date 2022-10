Sarà praticamente la stessa Torres del derby con l'Olbia quella che giocherà l'anticipo di sabato a Pontedera con inizio alle 17.30.

La settimana accorciata di allenamenti non ha portato grandi novità al tecnico Alfonso Greco che in difesa è ancora privo di Ferrante e Lombardo, quindi dovrà puntare ancora su Heinz, a meno che non voglia arretrare Liviero. L'unico recupero è quello del centravanti Diakite che pur allenandosi col gruppo non sembra però in grado di giocare come titolare, forse al massimo una manciata di minuti qualora servisse nel finale. In compenso Luppi appare pronto per un impiego almeno part time.

La composizione di attacco e centrocampo è fondamentale per affrontare il Pontedera che l'ex Cagliari e Olbia Max Canzi schiera ormai col 3-4-1-2 quindi con centrocampisti rapidi e offensivi (ad esempio Sanat) si può cercare l'uno contro uno contro i tre difensori.

La formazione toscana ha un solo punto in meno dei rossoblù.

