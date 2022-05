Dopo un lungo testa a testa con Tortolì, Macomerese e Arborea, la Tharros può festeggiare la promozione in Eccellenza. La compagine oristanese ritorna nel massimo torneo regionale dopo 15 anni dall'ultima partecipazione. Un’esplosione di gioia arrivata dopo la vittoria di Sadali (1-7) nell’ultima giornata del girone B del torneo di Promozione regionale di calcio.

La vittoria. Il netto successo di domenica scorsa ha decretato una promozione voluta a tutti i costi dalla società oristanese e raggiunta al termine di una cavalcata chiusa con 2 punti di vantaggio sul Tortolì e 3 sulla Macomerese. Festeggiamenti iniziati a Sadali e proseguiti a Oristano, nelle vie del centro città. “È stato un risveglio d’Eccellenza quello di ieri – commenta il presidente, Tonio Mura – e dopo la vittoria mi sono completamente svuotato dalle pressioni di questi mesi. Alla fine è andata bene, abbiamo vinto e i meriti vanno ripartiti tra tutti”. Grande soddisfazione anche nelle parole del tecnico, Maurizio Firinu, che ha preso in mano la squadra da febbraio, in sostituzione di Tonio Madau. “Il giorno dopo è stato un dolce risveglio – conferma – era doveroso e giusto festeggiare per scaricare la tensione della stagione. A febbraio, quando ho accettato, l’avrei potuto fare per la Tharros e un progetto ambizioso. Ora che l’obiettivo è stato raggiunto sono sollevato”.

I ringraziamenti. Una vittoria che i protagonisti vogliono condividere con tante persone. “Vorrei ringraziare – conclude Mura – tutte le persone che mi hanno dato una grossa mano d’aiuto, a partire dall’azienda nella quale sono socio, sono stati nell’ombra ma mi hanno dato una grossa mano. Ringrazio anche tutti gli sponsor, i dirigenti, la squadra, i tifosi e tutte quelle persone che sono state presenti quotidianamente”.

