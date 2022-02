A 24 ore dall’esonero di Tonio Madau è già stata fatta la scelta del suo successore alla guida della Tharros, capolista del girone B del campionato di Promozione. Sarà Maurizio Firinu il tecnico che ne prenderà il posto, per cercare di centrare l’obiettivo di inizio stagione: la promozione in Eccellenza. A confermarlo è il numero uno del sodalizio biancorosso, Tonio Mura. “Al 90% l’allenatore sarà lui – conferma il presidente – e lo incontrerò dopo l’allenamento di stasera per gli ultimi dettagli”. La scelta è quindi ricaduta sull’ex tecnico dell’Arborea, che proprio nel paese della Bonifica ha ottenuto la vittoria del campionato di Prima Categoria, ottenendo sempre degli ottimi piazzamenti in Promozione. Nel suo curriculum vanta anche esperienze con Oristanese, Atletico Cabras, Solarussa e con la stessa Tharros (guidata in Seconda Categoria durante la presidenza Mariani). “L’ho conosciuto qualche tempo fa’ – commenta Mura – e sono contento sia il nostro nuovo allenatore. Credo che sarà anche il nostro tecnico per il futuro, sarà un discorso a lungo termine”. Firinu dovrebbe esordire già domenica, nell’impegno casalingo contro il Bonorva.

