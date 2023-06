La Tharros chiude la stagione con un bilancio positivo sia per la prima squadra maschile che per quella femminile. Patron Mura e i dirigenti biancorossi hanno deciso di salutare il pubblico con una festa non solo sportiva. Sabato, a partire dalle 17, il campo Comunale ospiterà i biancorossi e altri giocatori «di tante società amiche», precisa Tonio Mura.

In particolare si svolgerà un quadrangolare con in campo il settore giovanile anche dell’Othoca, Arcidano, Oristano Calcio e Terralba. Poi spazio al “triangolare mix” e quindi alle campionesse biancorosse ma anche alle vecchie glorie della Tharros e a una squadra composta esclusivamente da sartiglianti. Infine il quadrangolare “Over 40” con Tharros, Santa Giusta, Terralba, Arborea. «Sport ma anche musica e uno spazio ristoro», precisa il presidente Tonio Mura.

