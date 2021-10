Dopo i recenti successi nelle sfide contro La Spezia e Matelica, la Techfind San Salvatore Selargius vuole proseguire il suo percorso netto nel Girone Sud del campionato di Serie A2 femminile. Il prossimo ostacolo lungo il cammino della squadra giallonera è la Pallacanestro Femminile Firenze di Marta Rossini, tra le migliori realizzatrici del campionato con 23.5 punti di media. Si gioca dalle 21 al Palasport San Marcellino di Firenze.

L’ultima vittoria. Il successo di sabato scorso sul parquet di Matelica ha dato ulteriore morale alla squadra del coach Roberto Fioretto: "Si trattava di una sfida insidiosa - spiega il tecnico - giunta al termine di una settimana complicata. Siamo partiti bene, soffrendo però a tratti la reazione dell'avversario. Anche nei momenti più complicati, però, la squadra non si è smarrita e nel finale è riuscita a piazzare la zampata giusta. Ci sono ancora tante cose da sistemare, cominciando con la tenuta mentale. Dobbiamo essere più continui sotto questo aspetto e anche più equilibrati nella scelta dei tiri. Ma è normale - aggiunge - il roster è cambiato in alcuni elementi una fase di assestamento è assolutamente comprensibile. Ci teniamo stretta la vittoria e la capacità di venir fuori dalle difficoltà".

Le avversarie. Nell'ultima stagione, da neopromossa, Firenze ha fatto sudare parecchie avversarie mettendo in mostra il grande talento dell'esterna (classe 2001) Rossini. E anche in questo campionato il quintetto di Stefano Corsini è partito con lo stesso piglio, sfruttando l'entusiasmo di un roster in buona parte molto giovane. Nelle prime due uscite le gigliate hanno accumulato una vittoria su Civitanova Marche e una sconfitta di stretta misura contro La Spezia: "Firenze non ha più Pochobradska - evidenzia Fioretto -, ma ha inserito un ottimo elemento per la categoria come Reani. Al di là dei cambiamenti nel roster hanno mantenuto la loro identità di squadra dinamica e dedita ai ritmi alti. Rossini è un grandissimo talento, capace di leggere al meglio i giochi a due e di trovare la via del canestro in situazione di uno contro uno, ma commetteremmo un grave errore se concentrassimo le nostre attenzioni difensive solo su di lei. Andremo a Firenze per fare la nostra partita, cercando di far valere i nostri punti di forza".

© Riproduzione riservata