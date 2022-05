Dopo il Cus Cagliari, anche la Techfind Selargius ha salutato ai quarti i playoff dell’A2 femminile di basket. In gara2, giocata al PalaVienna, le giallonere si sono arrese all’Umbertide per 66-75, risultato che dopo il 54-43 subito in garauno le ha condannate all’eliminazione e ha chiuso il sipario sulla stagione 2021/2022. Da un lato, la soddisfazione di essere giunti per il secondo anno consecutivo ai playoff nonostante le tante difficoltà avute nel corso del campionato, dall’altra palpabile tensione, che fa presagire riflessioni e decisioni importanti.

La gara. L’Umbertide ha preso subito in mano il pallino del gioco e, chiuso il primo quarto avanti 18-25, ha toccato il +18 ripetutamente prima di arrivare all’intervallo lungo sul 33-46. Nonostante gli sforzi, la Techfind al 30’ era sotto 52-63 ma nell’ultima frazione è arrivata sul -4 (64-68 al 6’) con Konstantinova ma non ha poi trovato l’abbrivio.

Reazioni. “Non abbiamo avuto il giusto approccio e abbiamo fatto passare troppo tempo prima di rientrare in partita. Negli ultimi due quarti abbiamo fatto uno sforzo incredibile per riavvicinarci ma lo abbiamo pagato”, ha commentato coach Fioretto. “Siamo soddisfatti di essere arrivati ai playoff migliorando la posizione in classifica dello scorso anno, ma non siamo poi riusciti a superare questo step. Avremmo dovuto fare due ottime partite invece ne son venute fuori due a metà, a Umbertide bene il primo tempo e qui il secondo, e ovviamente non è bastato”.

Commosse le giocatrici, tra cui Adriana Cutrupi: “È stata una stagione bellissima, nonostante tutte le difficoltà e i mille intoppi, non abbiamo mai mollato. Sono orgogliosa della mia squadra e fiera di queste ragazze”.

Il tabellino

Techfind Selargius 66

Umbertide 75

(18-25; 15-21; 19-17; 14-12)

Techfind San Salvatore Selargius: Rosellini 5, El Habbab 14, Cutrupi 15, Ceccarelli 9, Konstantinova 23, Vargiu ne, Mura, Pandori, Pinna, Valenti ne, Demetrio Blecic ne. Allenatore Roberto Fioretto. Vice Gian Filippo Demuro.

Umbertide: Pompei 12, Giudice 10, Kotnis 11, Cabrini 15, Baldi 10, Bartolini ne, Mastroianni ne, Stroscio 3, Moriconi 5, Paolocci 9, Gambelunghe ne. Allenatore Marco Staccini.

© Riproduzione riservata