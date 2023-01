Il 2023 della Techfind San Salvatore si è aperto con la vittoria casalinga per 77-64 sulla Stella Azzurra Roma della ex cussina Prosperi. Le giallonere, prive di Marta Granzotto, fermata da un problema alla caviglia, si sono affidate a Ceccarelli (18 punti e 7 rimbalzi), Srot (10 punti e 11 rimbalzi), Aispurua (17 punti e 5 rimbalzi), Mura (14 punti e 5 assist) e Pandori (3 punti e 2 rimbalzi), coi contributi di Pinna, Makurat e delle giovani Vargiu, Poddighe e Valenti che, come sottolineato da coach Righi, «si sono fatte trovare pronte». Domani, alle 12, in campo il Cus Cagliari, altro alfiere sardo nella A2 femminile di basket. Le universitarie saranno impegnate sul difficile campo del Patti e avranno finalmente a disposizione la capitana Erika Striulli.

La gara. Primo quarto equilibrato, di studio, in cui le due squadre hanno viaggiato testa a testa e tra le selargine si è distinta Aispurua. Arrivata al 10’ sul 25-25, la Techfind ha trovato l’abbrivio con la tripla di Poddighe e una incisiva Makurat e, grazie a un attacco prolifico, ha scavato il solco prima dell’intervallo, a cui è giunta con un vantaggio di 6 punti (40-34). In avvio di ripresa, il San Salvatore ha completato l’opera: una difesa attenta ha arginato gli assalti offensivi della Stella Azzurra, che ha segnato solo 5 punti in 10’, e nel frattempo in avanti ha incrementato il gap col contributo delle rotazioni. Nell’ultima frazione, chiusa con un parziale di 22-25, gli sforzi delle laziali non sono bastati a riaprire la gara, valsa al Selargius l’ottavo successo stagionale.

Techfind Selargius - E-gap Stella Azzurra 77-64

(25-25; 15-9; 15-5; 22-25)

Techfind San Salvatore Selargius: Aispurua 17, Mura 14, Pandori 3, Ceccarelli 18, Srot 10, Makurat 7, Pinna, Vargiu 4, Granzotto, Valenti, Poddighe 4. Allenatore Simone Righi.

E-gap Stella Azzurra Roma: Prosperi 11, D’Arcangeli 0, Brzonova 2, Nikolic 19, Barbakadze 6, Collovati 2, Zangara 2, Perrotti 11, Pelka 9, Bucchieri 2. Allenatore Jonata Chimenti.

© Riproduzione riservata