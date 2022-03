Tempo di scontri diretti per la vetta nei due gironi regionali del campionato di Promozione regionale.

Sud. Nel confronto tra la prima, la Sulcis Spes Sant’Antioco, e la seconda, il Poetto, ha la meglio la compagine sulcitana. I ragazzi allenati da Paolo Massidda, infatti, espugnano il parquet del Poetto per 62-76, al termine di una gara sempre condotta (35-41 al 20’). Break decisivo nel terzo quarto, grazie anche alla grande vena realizzativa di Aralossi, con 32 punti, e allungo in vetta proprio sui cagliaritani. Giornata di colpi esterni nel girone meridionale. Anche le altre 3 gare in programma, infatti, terminano con successi delle formazioni in trasferta. Il Condor espugna il campo del Basket Quartu A, per 57-64, dopo aver inseguito nei quarti centrali della gara. I quartesi si devono accontentare del top scorer, Cocco, con 15 punti. Vittorioso anche il Carloforte, contro il Basket Quartu B, per 50-69. Allungo messo a punto nel secondo quarto (24-39 all’intervallo) e vantaggio consolidato nei secondi 20’ di gioco. Chiude la vittoria del Serramanna, a Siliqua, per 49-56. Ospiti che hanno costantemente comandato il punteggio, chiudendo ogni tentativo di riaggancio dei padroni di casa. Miglior realizzatore della sfida è Caredda, del Serramanna, con 22 punti. Nel posticipo di ieri notte, infine, vittoria di misura del Su Planu, contro lo Spirito Sportivo, per 52-50.

Nord. L’incrocio tra la battistrada Aurea e l’inseguitrice Gabetti Masters è ad appannaggio della seconda in classifica che vince sul campo della capolista per 53-85. Gabetti Masters che parte con grande energia e va sul +16 al 10’ (6-22). All’intervallo il quintetto allenato da Luca Ruiu “doppia” la formazione avversaria (22-44) e controlla la situazione nella seconda parte di gara. Primato che rimane in mano all’Aurea che, però, ha due partite in più giocate e lo scontro diretto a sfavore. Tra le seconde vince la Dinamo 2000, con un Puggioni da 25 punti a referto, contro il Macomer 2.0 per 84-66. Convincente vittoria anche del Nuoro, contro la Demones Ozieri, per 68-46. Nuoresi che vincono tutti i parziali, ampliando il margine di vantaggio con il passare dei minuti. Top scorer è Bassanello, del Nuoro, con 20 punti. Larghe vittorie, invece della Santa Croce (84-59 contro il CMB Porto Torres) e dell’Olimpia Olbia (81-57 sull’Ichnos Nuoro). Chiude il quadro la quarta vittoria stagionale dell’Arzachena, contro l’80&Co. Basket, per 55-53.

