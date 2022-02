Prosegue sotto il segno dell’equilibrio e dell’incertezza il campionato di Promozione regionale di basket. Al Sud si registra il primo stop stagionale del Sinis, mentre al Nord prosegue la marcia dell’Aurea.

Sud. Si accorcia la classifica delle prime posizioni del girone. Vince, infatti, la Sulcis Spes Sant’Antioco, in casa contro il Serramanna per 67-51, che così riaggancia in vetta il Poetto a quota 18 (i sulcitani hanno però una partita in più). Grande incertezza nei primi due quarti (24-22 all’intervallo); al rientro dagli spogliatoi la Sulcis Spes allunga in maniera decisa sul +13 del 30’ (47-34). Nel finale i padroni di casa controllano e portano a casa il successo. Top scorers dell’incontro Cuccu, per la Sulcis Spes, e Cadelano, per il Serramanna, con 20 punti. Non gioca il Poetto (turno di riposo) e le altre inseguitrici non ne approfittano: il Condor Monserrato cade sul parquet del Su Planu per 59-51 (i selargini si rilanciano accorciando il margine dalle primissime posizioni), mentre il Sinis cade in casa contro il Jolly Dolianova (43-50). Prosegue, inoltre, il buon momento del Basket Quartu A che vince a Sinnai per 60-63. Chiude il quadro del girone la bella vittoria del Basket Quartu B, contro il Siliqua, per 61-54. Classifica corta, dunque, con 8 squadre in 8 punti.

Nord. Nel girone settentrionale si giocano solamente 3 gare sulle 6 in calendario. Non perde un colpo l’Aurea Sassari che si impone sul parquet del CMB Porto Torres per 48-59. Capolista che guida le prime due frazioni senza mai riuscire a prendere un vantaggio rassicurante (21-25 al 20’). Il break arriva nella terza frazione, chiusa sul +15 (32-47 al 30’). Ultimi 10’ di controllo sassarese, fino al 48-59 finale. Il miglior realizzatore è Nieddu, del CMB Porto Torres, con 16 punti. Non si disputa lo scontro diretto tra le inseguitrici Dinamo 2000 e Masters (stessa sorte per Macomer 2.0-Ichnos e 80&Co. Basket-Nuoro). La Demones Ozieri, invece, gioca e vince contro l’Olimpia Olbia per 76-64, grazie anche ai 21 punti realizzati da Longu. Infine, colpo esterno della Santa Croce Olbia (Puggioni il migliore con 10 punti), vittoriosa ad Arzachena per 33-44.

