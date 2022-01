Prenderà il via il 19 marzo, con la prima giornata della Coppa Italia, la nuova stagione nazionale di canoa polo della Società Canottieri Ichnusa.

Il ritorno in gara sarà in due puntate: nel terzo weekend di marzo, in località ancora da stabilire, scenderanno in acqua le squadre maschile e femminile di Serie A. Il fine settimana successivo, toccherà alle formazioni Under 14 e Under 21.

Definito anche il calendario dei campionati. La serie A maschile inizierà il 9 aprile e durerà cinque giornate, quella femminile scatterà il 21 maggio per concludersi dopo tre turni, più eventuali playoff il 6 e 7 agosto. La società cagliaritana parteciperà anche ai tornei di A1 e serie B e ha presentato candidatura per ospitare una tappa della serie A maschile, i playoff scudetto Under 18 o 21.

Riguardo l’attività giovanile, le squadre Under 14, Ragazzi e Junior disputeranno i rispettivi campionat e relativi playoff i in giornata singola, tra luglio e settembre.

